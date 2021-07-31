В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 249 человек

Количество летальных исходов за сутки 8 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темпы заболеваемости коронавирусом в Мурманской области пока не снижаются. На 31 июля выявлено 249 новых случаев заболевания. CoViD-19.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 61 881 человек, количество летальных исходов - 1562 (+8 за сутки). Больше всего зараженных наблюдается в Мурманске - 30 997 (+124), Североморске - 5573 (+25) и Кандалакшском районе - 4183 (+15).

Нет прироста заболевших в Полярном, Снежногорске, Полярных Зорях и ЗАТО Заозерск.

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