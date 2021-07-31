Недалеко от Мурманска нашли обгоревшее тело женщины

Фото: Рядом лежала сумочка с документами, личные вещи, телефон и бутылка из-под розжига. Илья Елбакидзе

29 июля недалеко от Мурманска найдены останки женщины. Илья Елбакидзе пошел за грибами и на 8-м километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС обнаружил обгоревшее тело. Рядом лежали сумочка с документами, личные вещи, телефон и бутылка из-под жидкости для розжига.

Читатели паблика "Мурманск ДТП ЧП" предположили, что это останки 46-летней Юлии Мальченко, которая пропала 1,5 месяца назад. 13 июня она ушла из дома в Первомайском районе и не вернулась. С того момента о ней ничего не было известно. По словам очевидца, по запаху, останки пролежали в земле не меньше недели.

- Достоверно сказать, чьи останки обнаружены в лесу, мы сможем только после проведения генетической экспертизы. В настоящее время говорить об этом рано, - пояснил редакции "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя регионального СКР по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

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