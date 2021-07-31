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Происшествия31 июля 2021 14:26

В Апатитах пожарные эвакуировали людей из горящего жилого дома

В результате пожара квартира выгорела полностью
Вера СЛОНСКАЯ
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Из жилого дома эвакуировали 11 человек

Из жилого дома эвакуировали 11 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 31 июля, в Апатитах рано утром загорелся жилой дом. Пожарный расчет прибыл на улицу Сидоренко, 14, где горела 4-комнатная квартира. Пожарным в целях безопасности пришлось эвакуировать жителей дома - 11 человек. Из самой квартиры им удалось спасти двух человек.

- В результате происшествия комната выгорела полностью, сгорели вещи домашнего обихода, мебель, квартира полностью закопчена. Причины возгорания устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

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