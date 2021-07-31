Жительница Оленегорска получила специальный приз на конкурсе MISS MAXIM 2021

Кристина Можжухина получила специальный приз Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

30 июля в Москве состоялся конкурс MISS MAXIM 2021, и в спецноминации одного из его спонсоров победила наша землячка - жительница Оленегорска Кристина Можжухина.

Конкурс проводился в несколько этапов. Сначала читатели журнала выбирали лучших, по их мнению, девушек по фотографиям, потом 100 счастливиц приехали в Москву на фотокастинг. Из них и выбрали 10 самых-самых красивых. Победителем стала Валерия Богачева из Калининграда, второе место досталось Лидии Пономаревой из Москвы, на третьем - Виктория Богатырева из города Лесного Свердловской области. Была и номинация MISS FITNESS 2021, победительницу в которой выбирали путем читательского голосования, - это Анастасия Юрчикова из Ярославля.

Кристина Мужжухина из Оленегорска победила в спецноминации одного из спонсоров - компании «Фармамед.РФ». Ей вручили персональный приз.

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