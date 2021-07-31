Предприятию предстоит изготовить и проложить свыше 12,5 тысяч км оптоволоконного кабеля, тем самым обеспечив связь между Мурманском и Владивостоком. Фото: Правительство Мурманской области

Предприятие по производству оптоволоконного кабеля открыли в Мурманске. В торжественной церемонии принял участие глава региона Андрей Чибис. Задача предприятия - изготавливать оптоволокно для проекта строительства трансарктической магистральной подводной линии связи Мурманск – Владивосток «Полярный экспресс».

– Стартовой точкой проекта станет Териберка, конечной – Владивосток. Линия пройдет через Амдерму, Диксон, Тикси, Певек, Анадырь, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск, – сообщили в пресс-службе региона.

Проект «Полярный экспресс» уникален для Арктики. В его рамках предстоит изготовить и проложить свыше 12,5 тысячи км оптоволоконного кабеля, тем самым обеспечив связь между Мурманском и Владивостоком. Предприятие создает 300 дополнительных высокотехнологичных рабочих мест.

Проект предполагает прокладку 12 650 км кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с. В ближайшее время планируют установить первую очередь кабеля. В месяц предстоит прокладывать порядка 150 километров, а за год - около двух тысяч. Эта кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит устойчивую связь - интернет - в российской Арктике для потребностей Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов. Завершить работу над проектом полностью должны к 2026 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области из июльского снега слепили снеговика. Снег выпал в Ловозерских тундрах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru