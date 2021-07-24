В Мурманской области из июльского снега слепили снеговика

Из выпавшего в Ловозерских тундрах снега слепили снеговика. Фото: Глеб Самбуров

Июль в Мурманской области начался с аномальной жары. В некоторых уголках Кольского полуострова было +34!

Но сейчас былая жара вспоминается даже как что-то нереальное, ведь температура воздуха едва достигает +10. А 23 июля в Ловозерских тундрах и вовсе выпал снег.

Оказавшиеся в это время там люди не растерялись и слепили снеговика, которого в шутку прозвали "июлевиком".

Прогноз на выходные пока не утешительный: столбик термометра не поднимется выше +17.

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