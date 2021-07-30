Федор Конюхов завершил свою одиночную миссию на Северном полюсе

Ледокол лег на обратный курс в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа. Фото: экспедиционный штаб Федора Конюхова.

27 июля атомоход «50 лет Победы» прибыл за Федором Конюховым, который две недели провел в одиночестве на Северном полюсе. Первая одиночная дрейфующая станция в летнем сезоне успешно завершила свою работу! Ледокол лег на обратный курс в сторону архипелага Земля Франца-Иосифа.

- Все прошло штатно. Льдину выбрали надежную, полярный медведь к дрейфующей станции не подходил — это была одна из самых серьезных угроз, - отметили на сайте Федора Конюхова.

Экспедиционный тур был посвящен 80-летию первых конвоев союзников, снабжавших воюющий СССР техникой и продовольствием. Конюхов занимался научными исследованиями по программе, подготовленной при участии ученых Института океанологии имени П. П. Ширшова.

- У программы были две главные цели: выяснить степень загрязнения Арктики микропластиком и изучить сейсмичность акватории Северного Ледовитого океана, - сообщили в Русском географическом обществе.

Также Федор Конюхов на льдине занимался творчеством - писал картины.

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