В Мурманске заметили странную танцовщицу у памятника Николаю Чудотворцу

В соцсетях мнения северян по поводу телодвижений дамы разделились. Фото: скрин видео

- Вот так женщина "оскверняет" в Мурманске памятник Николаю Чудотворцу. Видимо позировать им больше негде, - такой пост появился в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

Судя по видео, которое сняли прохожие, девушка исполняла странные танцы, прижавшись к памятнику. Возможно, хотела сделать контент для Instagram.

В соцсетях мнения северян по поводу телодвижений дамы разделились. Одни не видят в поступке ничего предосудительного, а другие считают, что мурманчанка не в себе.

- Да уж, тяжелый случай, - отметила в комментариях Татьяна Тищенко.

А, может быть, это просто преданная поклонница святого? Тут не угадаешь.

Напомним: опасные развлечения молодых людей в Мурманске сняли на видео. Парни решили покататься на крыше авто.

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