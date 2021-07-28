В Мурманске заметили странную танцовщицу у памятника Николаю Чудотворцу

В соцсетях мнения северян по поводу телодвижений дамы разделились. Фото: скрин видео
- Вот так женщина "оскверняет" в Мурманске памятник Николаю Чудотворцу. Видимо позировать им больше негде, - такой пост появился в паблике "Мурманск ДТП ЧП".
Судя по видео, которое сняли прохожие, девушка исполняла странные танцы, прижавшись к памятнику. Возможно, хотела сделать контент для Instagram.
В соцсетях мнения северян по поводу телодвижений дамы разделились. Одни не видят в поступке ничего предосудительного, а другие считают, что мурманчанка не в себе.
- Да уж, тяжелый случай, - отметила в комментариях Татьяна Тищенко.
А, может быть, это просто преданная поклонница святого? Тут не угадаешь.
Напомним: опасные развлечения молодых людей в Мурманске сняли на видео. Парни решили покататься на крыше авто.
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