В Ловозере состоится однодневный крестный ход

Участвовать в крестном ходе могут все желающие. Фото: vk.com/event205521631

1 августа в Ловозере пройдет однодневный крестный ход. Все желающие северяне смогут отправиться к месту, на котором 2 июня 1940 года был арестован и заключен в мончегорскую тюрьму послушник Трифоно-Печенгского монастыря преподобномученик Феодор Абросимов.

- Маршрут начинается от храма Богоявления Господня (Ловозеро, ул. Советская, д.4) до памятного Креста, установленного в 10 километрах от села в западном направлении, и обратно. С двумя остановками для отдыха паломников, - сообщили в мурманской епархии.

В ходе мероприятия запланировано проведение культурных программ на местах паломничества и знакомство с историей святых мест. Сбор паломников - 1 августа у храма Богоявления Господня.

Участвовать в крестном ходе могут все желающие. Подросткам нужно иметь при себе расписку от родителей. Детям до 14 лет разрешается идти только в сопровождении родителей.

Заявки на участие подаются в иконную лавку храма Богоявления Господня в Ловозере, на странице группы храма или по телефону организаторов Крестного хода. Заявки принимаются до 30 июля.

Правда, стоит помнить, что ситуация с коронавирусом остается непростой, и от участия в массовых мероприятиях (которые, к слову, запрещены) надо воздержаться.

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