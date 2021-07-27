В районе железнодорожной станции Питкуль заблудилась женщина

На место выехали спасатели. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В районе железнодорожной станции Питкуль 27 июля заблудилась женщина. Как сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области, в ЕДДС Полярных Зорь поступила информация о том, что северянка отправилась собирать ягоды и не смогла найти обратную дорогу. Связь с ней есть.

- На место выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Кировска, в составе трех человек и одна единица техники, - отметили в спасательном ведомстве.

Напомним: продолжаются поиски житель Мурманска, который уехал на рыбалку и пропал. 52-летнего Андрея Моисеева ищут с 20 июля.

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