В Мурманске при пожаре погибла 75-летняя женщина

Для установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: vk.com/sumurm

Рано утром 27 июля в Мурманске вспыхнула квартира в доме №24 на улице Ленинградской. Как сообщили в региональном МЧС, очаг возгорания располагался на кухне. Там и в коридоре сгорели мебель, личные вещи жильцов. На месте работали 14 огнеборцев.

Пожар обернулся гибелью местной 75-летней жительницы, которая не смогла спастись от языков пламени.

- Для установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для выяснения причин, послуживших возникновению пожара, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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