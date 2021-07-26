В Мурманской области потеплеет до +22 градусов

27 июля в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небесная канцелярия наконец-то принесла в Заполярье тепло. Правда, не факт, что задержится оно у нас надолго.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. Как обещают синоптики, 27 июля в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода.

- Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4 +9, днем +12+17, местами до +22 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

29 июля ожидается северо-восточный ветер, дождь на большей части территории, днем будет не больше +17 градусов.

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