Пенсионер из Мурманска вырубил 180 ступеней для удобного спуска к морю в Керчи

Северянин рад творить добрые дела. Фото: vk.com/murmanskgroup

Неравнодушный житель Мурманска Николай Храмцов сделал для крымчан подарок своими руками. Мужчина вырубил 180 ступенек на обрыве районе Аршинцево в Керчи для того, чтобы все отдыхающие могли без опаски спуститься к морю. О добром деле северянина рассказала его дочь.

- Мой отец - человек с доброй душой и любящий жизнь. Большую часть жизни он проработал в УМС Мурманска, построил половину города. Сильно переживал, когда организация развалилась. Сразу же стал работать в Управлении дорожного хозяйства Мурманска. В этом году ему исполнилось 75 лет. И как бы мы его не уговаривали уйти на заслуженный отдых, он до сих пор работает слесарем по ремонту автомобилей, - поделилась в паблике "Мурманск" Светлана Твердун.

По словам женщины, Николай часто ремонтирует детские качели в своем дворе на улице Скальной, а еще посадил там немало деревьев и кустов, смастерил скамейку и скворечник.

- Он счастлив, что это радует людей и все делает на их благо, - отметила северянка.

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