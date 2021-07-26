Молодой человек из Кандалакши попал под уголовное дело за уклонение от армии

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Фото: Артем КИЛЬКИН

21-летний кандалакшанин так сильно не хотел в армию, что попал под уголовное дело. С апреля по июль 2021 года молодой человек получил шесть повесток из военного комиссариата, однако ни разу не пришел на призывную комиссию.

- Каких-либо законных оснований для освобождения или предоставления отсрочки северянин не имел, уважительных причин своего неприбытия в военкомат не представил, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 328 УК РФ "Уклонение от призыва на военную службу".

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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