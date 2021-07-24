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Общество24 июля 2021 19:33

Житель Мурманска выиграл в лотерею 58 миллионов рублей

Счастливый билетик северянин купил в магазине за 50 рублей
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области появился новый лотерейный миллионер.

В Мурманской области появился новый лотерейный миллионер.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Мурманска купил в обычном сетевом магазине лотерейный билетик за 50 рублей, а выиграл более чем в миллион раз больше!

- 23 июля участник из Мурманска купил билет «Спортлото «6 из 45» за 50 рублей и выиграл суперприз — 58 761 825 рублей. Поздравляем! - рассказали в «Столото».

Пока северянин или северянка еще не обратился за призом. Всем, кто недавно покупал лотерейные билетики, советуем их проверить. Может, кто-то из вас уже миллионер.

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