Житель Мурманска выиграл в лотерею 58 миллионов рублей

В Мурманской области появился новый лотерейный миллионер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Мурманска купил в обычном сетевом магазине лотерейный билетик за 50 рублей, а выиграл более чем в миллион раз больше!

- 23 июля участник из Мурманска купил билет «Спортлото «6 из 45» за 50 рублей и выиграл суперприз — 58 761 825 рублей. Поздравляем! - рассказали в «Столото».

Пока северянин или северянка еще не обратился за призом. Всем, кто недавно покупал лотерейные билетики, советуем их проверить. Может, кто-то из вас уже миллионер.

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