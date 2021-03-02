В Мурманской области не могут найти победителя-миллионера новогодней лотереи

А вот третий везунчик то ли билет не проверил, то ли вообще забыл про розыгрыш. А зря! Такие деньги его ждут. Фото: Пресс-служба «Русского лото»

Новогодняя ночь 2020-2021 стала для трех жителей Мурманской области особенно счастливой: накануне они купили лотерейные билеты праздничного выпуска "Русского лото", в котором разыграли миллиард рублей, и оказалось, что Фортуна им улыбнулась. Все трое выиграли денежные призы более миллиона рублей. Но...

- Однако за оформлением выигрыша на данный момент обратились только двое новоиспеченных лотерейных миллионеров, - сообщили в пресс-службе "Столото".

А вот третий везунчик то ли билет не проверил, то ли вообще забыл про розыгрыш. А зря! Такие деньги его ждут.

- Когда мы интересуемся у победителей, почему они обращаются не сразу, то самые популярные причины это: выбирали способ оформления — отправка документов по почте или личный визит в Москву, договаривались на работе и планировали удобные дни для приезда в Москву в лотерейный центр. Также среди распространенных ответов – случаи, когда победители вспоминали о билетах не сразу, - рассказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Напомним: жители Мурманской области за 2020 год выиграли в лотереях более 32 миллионов рублей. Чаще всего лотерейные билеты покупают жители Апатитов и Мурманска.

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