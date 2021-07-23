В Мурманске мать четырех детей несколько раз попалась пьяной за рулем

Многодетная мама не раз садилась пьяной за руль. Фото: Иван МАКЕЕВ

35-летняя жительница Мурманска не раз садилась за руль после того, как выпьет. На Рождество этого года она снова попалась во время нетрезвого вождения - сотрудники ДПС остановили ее машину и заметили, что от водителя явно пахнет алкоголем.

В августе 2019 года женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение, ее оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Снова сесть за руль она могла только 28 февраля 2021 года.

- Суд признал северянку виновной. Назначая наказание, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, такие как полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимой четырех малолетних детей, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и условия жизни ее семьи, - сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

Теперь два года многодетная мама не сможет заниматься чем-то, связанным с вождением, а также она должна провести 100 часов на обязательных работах.

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