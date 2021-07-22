На дороге Мурманск-Североморск БТР уехал в кювет

Официальных комментариев по данному ДТП нет. Фото: vk.com/severomorsk

Днем 22 июля на дороге Мурманск-Североморск произошло необычное ДТП, в которое попал бронетранспортер.

- По информации от очевидцев, это произошло в районе ямы перед старым КПП. Техника шла колонной в сопровождении ВАИ, один из БТРов съехал с дороги переехав препятствие. О пострадавших не сообщается, - пишет сайт severomorsk.life.

Официальных комментариев по данному ДТП нет.

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