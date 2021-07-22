В Мурманской научной библиотеке открылась выставка памяти Петра Мамонова

Выставка будет работать до конца июля. Фото: vk.com/murmannauchka

В Мурманской областной научной библиотеке начала работать небольшая выставка, посвященная памяти известного музыканта, актера, поэта Петра Мамонова.

- Посетители смогут познакомиться с его ранними стихами, интервью и рецензиями на спектакли, фильмом «Остров», историей создания группы «Звуки Му», - сообщили в группе библиотеки в соцсетях.

Выставка располагается в зале отраслевой литературы, на 2-ом этаже библиотеки. Она будет открыта до конца июля.

Петр Мамонов ушел из жизни в возрасте 70 лет. 15 июля этого года он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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