В мурманской областной библиотеке установили бронеполку и круглосуточную станцию возврата книг

Библиотечные книги оснащены метками с технологией Radio Frequency Identification. Фото: правительство МО

Мурманская областная научная библиотека с каждым днем становится все более современной и удобной. Вспомните, раньше - сначала часа три в зале каталогов заполняешь листы запросов, потом ждешь в читальном зале, пока на лифте привезут из фонда. И этот магический способ подсчета книг - точечки и палочки! Теперь все гораздо проще.

Книгу можно по каталогу выбрать дома через Интернет и заказать ее там же. Библиотекарь найдет ее и оставит в ячейке бронеполки. Номер ячейки придет вам на электронную почту в течение 1-3 часов. Забрать книгу надо не позднее трех дней. Забирается она теперь тоже просто - приложил читательский билет к ячейке - и она твоя.

Сдать книги теперь можно круглосуточно через станцию возврата, что поставили в холле библиотеки. Пришел, положил книгу в ячейку и ушел.

- А станции самостоятельного обслуживания позволят пользователям «Научки» самостоятельно оформить выдачу и возврат книг в залах художественной и отраслевой литературы, а также узнать о задолженности или оформить продление, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Все это стало возможным благодаря тому, что библиотечные книги оснащены метками с технологией Radio Frequency Identification. Она позволяет хранить и бесконтактно передавать информацию с помощью радиоволн.

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