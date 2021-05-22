В Минькино начали строительство дома культуры

Сдать новый ДК должны к осени 2021 года. Фото: правительство Мурманской области

В Минькино в рамках национального проекта "Культура" начали строительство культурно-досугового центра. По плану, сдать его должны к осени 2021 года.

В настоящее время уже вырыт котлован, но работы задержались из-за талых вод.

- Сейчас проектный институт даст технические решения, как остановить этот процесс, и на следующей неделе подрядчик приступит к устройству фундамента, - прокомментировал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Общая площадь здания будет 900 кв.м. Обещают, что здание будет выполнено в уникальном советском стиле. Небольшое отклонение от графика должно компенсироваться в ближайшее время.

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