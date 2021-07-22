В Мурманске 10 человек тушили вспыхнувший грузовик с огнеопасными баллонами

Причина пожара устанавливается.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
21 июля в Мурманске загорелся грузовик - в нем находились баллоны, готовые в любой момент взорваться. К счастью, вовремя подоспели пожарные.
- В 15.04 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании на улице Калинина, 31А. Пожар случился в кузове грузового автомобиля - загорелась дизель-генераторная установка, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Огонь частично спалил внутреннюю обшивку кузова. Из машины эвакуировали два кислородных баллона (40 литров) и один баллон с пропаном (50 литров). На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 10 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
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