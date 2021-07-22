В Мурманской области на карте нашли огромного паука

Физически погулять по этому месту можно, двигаясь от базы Ecohome к координатам 68.84942807422982, 33.17242486771949. Фото: Google Maps

В Мурманской области около Зверосовхоза и озера Кильдинское на спутниковой карте четко виден огромный паук.

Оказывается, так выглядит вырубленный лес в этом районе. Неизвестно, специально ли вырубали деревья под художественный замысел или случайно получилось, но факт остается фактом - огромный паук явно читается на карте.

Физически погулять по этому месту можно, двигаясь от базы Ecohome к координатам 68.84942807422982, 33.17242486771949 или по ссылке "огромный паук". Хотя вполне может оказаться, что ничего особенного там нет.

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