Победитель аукциона на ремонт дорог в Мурманске стал фигурантом уголовного дела

В отношении компании возбудили уголовное дело по по ч. 5 ст. 327 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летняя дорожная кампания - жаркая пора. В Мурманской области ремонт дорог часто буксует из-за того, что не хватает толковых подрядчиков и рабочих рук. А многие компании играют не честно.

Так, прокуратура Первомайского административного округа Мурманска провела проверку соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и нашла нарушения.

- Установлено, что победителем электронного аукциона на право заключения договора на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в качестве документа, подтверждающего опыт работ, представлена копия договора подряда на проведение капитального ремонта автодороги, работы по которому фактически не проводились, в связи с чем организация не могла быть допущена к участию в аукционе, - уточнили в надзорном ведомстве.

В отношении компании возбудили уголовное дело по по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). А после еще дело об административном нарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), когда фирма не предоставила ведомству определенные документы

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