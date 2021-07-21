Состояние дороги на улице Капитана Буркова в Мурманске после ремонта удивило северян

Мурманчан удивил "пористый" асфальт на улице Капитана Буркова. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Улица Капитана Буркова в Мурманске в этом году попала в перечень тех, где положат новый асфальт. Работы уже прошли, но северяне рассмотрели полотно и задались вопросом, а не слишком ли пористо получилось?

Действительно, и присматриваться не надо, чтобы увидеть, что асфальт не гладкий. Вердикт некоторых мурманчан был категоричный - это брак! "КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в администрацию Мурманска.

Вердикт специалистов - асфальт без брака. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Дорожное полотно указанной автомобильной дороги сделано из смеси щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15). ЩМА-15 - это щебеночно-битумная смесь, состоящая из щебеночного скелета, в котором все пустоты между крупным щебнем заполнены смесью битума с дробленым песком (битумная мастика). По результатам проведенной лабораторной проверки полотна автомобильной дороги заказчиком работ установлено, что данное полото соответствует нормам и ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», - уточнили в администрации Мурманска.

Дорога на Буркова ремонтировалась в рамках нацпроекта проекта «Безопасные качественные дороги».

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