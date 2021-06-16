Мурманская область занимает 12 место в рейтинге регионов по благосостоянию семей

В Мурманске в семье с одним ребенком останется 54 тысячи рублей, с двумя детьми 40 тысяч рублей, и занимает он 12 строчку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Агентство РИА Рейтинг провело исследование благосостояния российских семей. Изучался возможный остаток в семье денежных средств со средней по региону заплате после уплаты минимальных расходов. Под минимальными расходами посчитали прожиточные минимумы.

- Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет произведен путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи, - сообщает агентство РИА Рейтинг.

В итоге получилось, что больше всего денег в кошельке родителей останется в Ямало-ненецком автономном округе (105 тысяч с двумя детьми - 119 414 тысяч рублей с одним), на Сахалине (75 тысяч - 89 тысяч рублей) и в Москве (73 тысячи - 84 тысяч рублей). Санкт Петербург занимает 6 место рейтинге.

В Мурманске в семье с одним ребенком останется 54 тысячи рублей, с двумя детьми 40 тысяч рублей, и занимает он 12 строчку. Соседний Архангельск на 23 месте, Карелия на 49 (21-34 тысячи рублей), Калининград на 61 месте (15-27 тысяч рублей), Севастополь на 67 месте (13-26 тысяч рублей).

Очевидно, что при таком раскладе два ребенка в семье - это большая роскошь. Особенно для Кабардино-Балкарии - там остаток в семье из двух детей составляет 2 тысячи рублей.

И все это посчитано без коммунальных расходов.

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