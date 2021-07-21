В Кандалакше построят современную технологичную школу на 800 мест

Помимо прочего, школа должна быть доступна для инвалидов всех групп мобильности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше на улице Пролетарской появится новая современная школа, оснащенная по последнему слову техники.

На разработку проектно-сметной документации по строительству учебного заведения выделили из бюджета Кандалакшского района 18 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

- Школа будет рассчитана на 800 мест. Классы должны быть оборудованы компьютерной техникой, цифровыми проекторами и видеопроекционными экранами, интерактивными досками. Актовый зал будет с модульной сценой, автоматическим занавесом, светозвуковым и мультимедийным оборудованием, - уточняется в техническом задании к закупке.

Также предусмотрены спортивная площадка, тренажерный и гимнастический залы, мобильный пневматический и лазерный тиры. Для внеурочной деятельности - школьный музей, кабинеты МЧС, робототехники, шахмат, студия моделирования и 3D-моделирования.

Помимо прочего школа должна быть доступна для инвалидов всех групп мобильности.

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