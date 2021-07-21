В Кандалакшской районе произошло смертельное ДТП

По данному факту проводится проверка. Фото: "Кандалакша онлайн"

Минувшей ночью в Кандалакшском районе произошло серьезное ДТП со смертельным исходом. Водитель иномарки сбил регулировщика - последний не пережил тяжелые травмы.

- 21 июля в 3.42 на 1087 километре Р-21 "Кола" 50-летний водитель Renault Megane, двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, на участке дороги, где ведутся ремонтные работы, наехал на дорожного рабочего, который регулировал движение. После этого автомобилист столкнулся со стоящим у края дороги Volvo. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП серьезно пострадали водитель Renault Megane и регулировщик. Их доставили в медицинское учреждение, где дорожный рабочий скончался. Автомобилист, устроивший аварию, жив.

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