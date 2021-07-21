Мурманская область вошла в список популярных направлений для путешествий в августе

Помимо Мурманска, путешественники твердо намерены посетить Махачкалу, а также Геленджик и Ставрополь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Казалось бы, летом все стремятся поскорее попасть в южные края, где можно искупаться в теплом море и понежиться на солнышке. Однако в августе туристы по каким-то причинам стремятся в Заполярье. Вероятно, хотят отдохнуть на Севере от аномальной жары, что терроризирует другие регионы.

Так, один из сервисов для планирования путешествий провел исследование и выяснил, в какие города нашей необъятной родины хотят поехать россияне в августе этого года. В десятке, помимо прочих, оказался и Мурманск. Об этом сообщает ТАСС. Аналитики отмечают активный спрос на авиабилеты в арктическую столицу.

Помимо Мурманска путешественники твердо намерены посетить Махачкалу, Геленджик и Ставрополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область занимает 12-е место в рейтинге регионов по благосостоянию семей. Лучше всего дела обстоят в Ямало-Ненецком автономном округе, хуже всего - в Кабардино-Балкарской Республике (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru