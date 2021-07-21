Пенсионеру из Североморска незаконно отказали в компенсации стоимости проезда к месту отдыха

Прокуратура направила иск мировому судье. Фото: Олег ФИЛОНОК

Неработающему пенсионеру из Североморска пришлось обращаться в прокуратуру после того, как ему отказали в компенсации расходов за проезд к месту отдыха и обратно.

Известно, что осенью прошлого года пенсионер улетел в Санкт-Петербург. Вернувшись домой, во флотскую столицу, он обратился в местное отделение Пенсионного Фонда с заявлением об оплате транспортных расходов.

Североморец приложил маршрутные квитанции электронных билетов и посадочные талоны. Однако в компенсации расходов ему отказали, сославшись на то, что билет был оформлен не в соответствии с действующим законодательством.

- Так как покупка билетов к месту отдыха и обратно в электронной форме не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований пенсионера, прокуратура города направила мировому судье иск о взыскании с Пенсионного Фонда РФ в пользу мужчины стоимости проезда, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

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