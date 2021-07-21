Сотрудница почты спасла 100 тысяч рублей пенсионерки из Полярных Зорь

Женщина поверила незнакомцу и была уже готова перевести все средства. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожилая жительница Полярных Зорь чуть не лишилась 100 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Деньги женщины не исчезли без следа благодаря неравнодушной сотруднице почты.

- Девушка обратила внимание на пенсионерку, которая стояла возле банкомата и долго разговаривала по телефону. Она предложила свою помощь, но посетительница от нее отказалась, тогда полярнозоринка вызвала полицию. Услышав сомнительный телефонный разговор, прибывший следователь попросила женщину прекратить общение, отметив, что это может быть мошенничество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В беседе с пожилой северянкой выяснилось, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета кто-то пытается похитить деньги. Для сохранения сбережений нужно срочно снять всю наличность и через банкомат перевести ее на резервный счет. Женщина поверила незнакомцу и была уже готова перевести все средства мошенникам. К счастью, ее вовремя остановили.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 "Покушение на преступление" и части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

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