В Мурманской области осудили "классического" мошенника из Москвы

Мошенник свою вину признал, но просил суд не отправлять его в колонию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полярный районный суд вынес приговор 32-летнему москвичу, который обманывал людей в сети. За почти год - с августа 2019 года по март 2020 года - он совершил 30 преступлений.

Чтобы проворачивать свои дела, он купил ООО, объявление о продаже которого нашел в сети, а также несколько телефонов и сим-карт. Затем создал фиктивные сайты по продаже различных запчастей и техники, указав продавцами разные фирмы. Чтобы привлечь внимание покупателей, указал привлекательные цены. При этом никакого товара в природе не существовало.

А дальше все было просто: человек выбирал на сайте товар, отправлял его в корзину, после чего ему выставляли счет. Покупатель переводил деньги и на этом все заканчивалось. На эту удочку попались и частные лица, и предприниматели со всей страны, в том числе и наш земляк.

- Жителю Полярного на одном из сайтов, созданных подсудимым, в марте 2020 года приглянулся снегоход стоимостью 340 тысяч рублей. Решив приобрести данный товар, он позвонил «продавцу». Они обговорили условия доставки и порядок оплаты товара. После чего ему на электронную почту с электронного ящика магазина поступил счет, сумму за товар по которому он должен был оплатить по реквизитам расчетного счета организации, что он и сделал. Затем ему позвонил, как думал сам потерпевший, настоящий продавец, которым и был наш злоумышленник, и, сообщив, что денежные средства поступили, заверил его в том, что товар в ближайшее время будет отгружен. Однако до настоящего времени снегоход он так и не получил. Поняв, что стал жертвой мошенника, обратился с заявлением в полицию, - сообщили в Полярном районном суде.

Мошенник свою вину признал, но просил суд не отправлять его в колонию. Москвич рассказал о детях, семье и заявил, что в изоляторе все переосмыслил. Но не на руку ему сыграло то, что он обманывал людей в то время как отбывал условное наказание. Поэтому теперь 3 года и 6 месяцев он проведет в колонии. Также в пользу потерпевших с него взыщут 2,5 миллиона рублей.

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