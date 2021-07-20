Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 июля 2021 18:07

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 259 человек

Мы собрали для вас последние новости за 20 июля 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На лечении остаются 7234 пациента.

На лечении остаются 7234 пациента.

Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 20 июля 2021 года, за последние сутки 259 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 59 083 жителей региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+128 за сутки, всего 29 586), следом идет Североморск (+19, всего 5320). Тройку замыкает Кандалакшский район (+18, всего 3978).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 382 северянина. На лечении остаются 7234 пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 45%. Прививку сделали 155 тысяч человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru