В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 259 человек

На лечении остаются 7234 пациента. Фото: ИВАНОВА Диана

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 20 июля 2021 года, за последние сутки 259 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватили опасную инфекцию 59 083 жителей региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+128 за сутки, всего 29 586), следом идет Североморск (+19, всего 5320). Тройку замыкает Кандалакшский район (+18, всего 3978).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 382 северянина. На лечении остаются 7234 пациента.

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