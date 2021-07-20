В Мурманске стали популярны автомобили премиальных брендов

Жители Мурманской области полюбили дорогие машины. Фото: Рамиль Галиев

Интересный тренд выявлен автодилерами в нашем регионе. Второй квартал 2021 года стал примечателен тем, что вырос спрос на автомобили премиальных брендов с пробегом, но не старше 3 лет.

Покупателей интересуют Infiniti, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW, Audi. За такой автомобиль они готовы отдать 3,35 миллиона рублей, что сопоставимо со стоимостью двухкомнатной квартиры в Мурманске. Подержанный транспорт отмечает еще и рост в цене, следом за ростом цен на новые автомобили.

Комплектующие к новым иномаркам премиум-класса мало того, что дорогие, так еще и приходят на заводы сборки с запозданием, поэтому в первом полугодии 2021 года подорожали больше чем на 5% многие импортные автомобили. Следом подтягивается и рынок автомобилей с пробегом.

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