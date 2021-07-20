Клиенты Tele2 в Мурманской области стали чаще покупать SIM-карты онлайн

Самыми активными покупателями в цифровом канале стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 36,7% от общего числа клиентов. Фото: Пресс-служба TELE2

Tele2 проанализировала динамику цифровых подключений в первом полугодии 2021 года. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале увеличилось на 20%. При этом в Мурманской области показатель вырос на 24%.

Тренды роста объема интернет-шопинга отразились в увеличении числа покупок в онлайн-канале Tele2. Компания продолжает развивать цифровые интерфейсы привлечения клиентов и фиксирует рост подключений через сайт. Пользователи все чаще приобретают SIM-карты онлайн: с начала года количество заказов с доставкой выросло на 20%.

Самыми активными покупателями в цифровом канале стали люди от 25 до 34 лет – их доля составила 36,7% общего числа клиентов. При этом доли заказов, которые делают клиенты более зрелого возраста, выросли. Активность покупателей в категории от 35 до 44 лет – на 1,4 п. п., от 45 до 54 лет – на 1,6 п. п. Еще одна интересная тенденция – в 2021 году женщины стали чаще приобретать SIM-карты в цифровом канале. Если в прошлом году довольно заметно преобладали заказы от мужчин (56,4% против 43,6%), то в этом доли мужчин и женщин распределились почти поровну: 51,3% и 48,7% соответственно.

Лидерами по числу интернет-заказов по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург, где у Tele2 традиционно самая цифровая аудитория. Доля этих городов в общем количестве интернет-заказов по стране немного снижается за счет того, что растет число покупок в регионах. Наиболее часто SIM-карты заказывают онлайн жители Краснодарского края, Ростовской области, Пермского края и Челябинской области. В первом полугодии 2021 года наиболее динамичный рост количества заказов с доставкой зафиксирован в Бурятии и Еврейской автономной области – в 4 раза, в Иркутской области – в 3 раза. Активнее стали делать интернет-заказы жители Костромской и Вологодской областей, ХМАО. В Мурманской области онлайн-продажи выросли на 24%.

При этом 91% покупателей забирают заказы из пунктов самовывозом, 9% – выбирают доставку курьером. Первый способ традиционно является предпочтительным для клиентов: он не требует согласования времени со службой доставки, самовывоз возможен из салонов связи оператора или из торговых точек партнеров, расположенных в удобных для клиента местах. У жителей столицы есть возможность забрать SIM-карты из торговых терминалов в московском метро. Клиенты могут выбрать устройство на ближайшей удобной станции подземки и получить заказ, оформленный на сайте оператора. Сервис курьерской доставки доступен как в крупных городах, так и в небольших поселках. Более чем в 300 населенных пунктах организована быстрая доставка водителями Яндекс.Go.

Стать клиентом Tele2 в онлайн-канале просто. Для этого нужно выбрать номер и оформить заказ на сайте tele2.ru. Также можно перейти в сеть оператора со своим прежним номером в рамках услуги MNP (Mobile Number Portability) в разделе «Перейти в Tele2». При заполнении заявки необходимо указать контактные и паспортные данные, выбрать тариф и способ доставки. Курьер бесплатно привезет SIM-карту домой, где клиент может пройти простую процедуру саморегистрации или заключить бумажный договор. Либо SIM-карту можно забрать в ближайшем удобном пункте доставки.

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

- Динамика подключений в онлайн-канале подтверждает, что аудитория Tele2 становится более цифровой, а наши предложения – удобнее. Это один из приоритетов в нашей работе. Особенно важным в текущей эпидемиологической ситуации мы считаем развитие как продаж с доставкой, так и дистанционных способов подключения. Например, с начала июня обладатели устройств с поддержкой eSIM могут подключить SIM-карту Tele2 полностью удаленно с помощью "Единой биометрической системы". Мы стремимся быть ближе к клиенту и продолжим развивать проекты, которые сделают онлайн-покупки еще удобнее, доступнее и безопаснее.

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