Жительница Мурманска заказала пиццу и осталась без 119 тысяч рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

55-летней мурманчанке заказ пиццы обошелся в 119 тысяч рублей. Причем осталась она и без денег, и без итальянской еды. Женщина наткнулась в интернете на мошенников.

Как рассказала северянка полицейским, она набрала в браузере название известной компании, которая занимается производством и доставкой пиццы. Затем перешла по одной из ссылок, оформила заказ и для оплаты ввела данные своей банковской карты. После чего с ее счета списали все сбережения.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с банковского счета".

- Сотрудники полиции выяснили, что мурманчанка попала на поддельный сайт, который визуально схож с интернет-страницей добросовестного производителя, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

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