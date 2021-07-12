Два жителя ЗАТО Александровск отдали телефонным мошенникам 7 миллионов рублей

Многочисленные номера телефонов, с которых аферисты выходили на связь с жителями ЗАТО Александровск, зарегистрированы в Москве, Новосибирской, Тульской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Два доверчивых жителя Мурманской области попались на удочку телефонных мошенников. В общей сумме северяне отдали аферистам около 7 миллионов рублей.

Так, в полицию обратился 58-летний мужчина из Полярного. Он рассказал, что ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что на имя северянина кто-то пытается оформить кредит. Мошенник попросил мужчину самому дооформить кредит и перевести деньги, свыше 5,5 миллиона рублей, через банкоматы на указанные собеседником «безопасные» счета. Что тот и сделал.

По той же схеме обманули 66-летнюю пенсионерку из Снежногорска - ее мошенники убедили отдать 1,4 миллиона рублей, которые она обналичила и перевела без задней мысли.

- По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Установлено, что о подобных видах преступлений северяне знали, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Многочисленные номера телефонов, с которых аферисты выходили на связь с жителями ЗАТО Александровск, зарегистрированы в Москве, Новосибирской, Тульской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. Они совпадают с номерами по аналогичным фактам мошенничеств, зарегистрированных полицейскими в других регионах страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мончегорске пенсионерка отдала мошенникам 2,4 миллиона рублей. 66-летнюю женщину напугали попыткой списания денег с ее счета (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru