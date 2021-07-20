В Мурманске грузовик Isuzu столкнулся с трактором, пострадал один человек

В ДТП пострадал водитель Isuzu. Фото: vk.com/club183127064

В Мурманске на Ленинградском шоссе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек. Осколки от машин разлетелись по всей дороге.

- 19 июля в 17.15 на автоподъезде в Североморску водитель грузовика Isuzu, двигаясь со стороны Верхне-Ростинского шоссе в сторону улицы Рогозерской, столкнулся со стоящим на обочине трактором, после чего иномарка опрокинулась, - сообщила "КП-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пострадал водитель Isuzu. Он получил телесные повреждения и был обслужен в медицинском учреждении города.

Напомним: устроивший смертельное ДТП в Мурманске водитель Volkswagen получил 9 лет колонии строгого режима. Мужчина пытался уехать от полицейских и врезался в фонарный столб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманской области пострадала в ДТП в Карелии. После бокового столкновения машина съехала в кювет (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru