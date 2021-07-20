В лесу в Североморске нашли тело 42-летнего мужчины

Личность погибшего установлена. Фото: vk.com/sumurm

18 июля в Североморске прохожие нашли тело мужчины, которое лежало в лесополосе между улицами Гаджиева и Восточной. О находке северяне сообщили в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыл следователь, который осмотрел тело. Телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1979 года рождения.

- Сейчас опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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