Погода в Мурманске на 20 июля 2021 года: до +17, временами дождь

В Мурманской области ожидается похолодание. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области жара уступила место похолоданию и дождям. Что же ждать от небесной канцелярии 20 июля 2021 года?

- Во вторник будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +12+17°, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

До четверга погоду в регионе будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. Северян ждут дожди, порывистый ветер и постепенное снижение температуры.

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