Жителя Кольского района ждет три года колонии за кражу металла на полмиллиона рублей

Северянин полностью признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор жителю Кольского района, который обвиняется в совершении преступления по части 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере".

Ранее судимый северянин, будучи водителем в Управлении дорожного хозяйства, в конце 2020 года решил дополнительно заработать. В рабочее время он загружал свой самосвал ломом металла и отходами чугуна, оставшимися после ремонтов дорог и хранившимися на предприятии, после чего сдавал их в скупку металла.

Всего мужчина за неполный месяц похитил почти 32 тонны металла на сумму более 500 тысяч рублей, чем причинил материальный ущерб компании, - сообщили в пресс-службе суда.

Житель Кольского района полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 3 года. Кроме того, ему придется возместить ущерб УДХ.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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