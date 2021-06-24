Рядовой в Оленегорске украл деньги сослуживцев и сделал ставки у букмекеров

Военнослужащий присвоил себе деньги сослуживцев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманской области рядовой украл деньги сослуживцев и сделал ставки у букмекеров.

– С ноября 2020 года по февраль 2021 года в Оленегорске военнослужащий просил мобильные телефоны у своих сослуживцев. А когда они оказывались у него в руках, переводил деньги со счетов владельцев на свой счет. У четырех военнослужащих мужчина похитил 28 тысяч, 20 тысяч, 74 тысячи и 25 тысяч рублей соответственно, – сообщили в ВСУ Северного флота.

Затем часть присвоенных денег мужчина перевел на свой аккаунт интернет-сайта электронной букмекерской конторы, а часть – на счет своего электронного кошелька одного из интернет-сервисов электронных платежей.

Кража вскрылась, и военнослужащего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Некоторое время назад Мурманский гарнизонный военный суд рассмотрел материалы дела. Учтя признание и раскаяние обвиняемого, мужчину приговорили к штрафу в 150 тысяч рублей.

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