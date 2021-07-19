Дорожно-строительная организация Мурманской области получила огромный штраф за незаконное недропользование

На данный момент проверки в отношении предприятия продолжаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

62-я военная прокуратура гарнизона выявила нарушения природоохранного законодательства при строительстве подъездной дороги в Мурманской области. Как оказалось, дорожно-строительное предприятие незаконно пользовалось недрами земли.

- Установлено, что субподрядная организация в нарушение принятых на себя обязательств по заключенному контракту использовала незаконно добытые на землях Минобороны полезные ископаемые (песок и песчано-гравийную смесь) общим объемом более 76 тысяч кубических метров, - сообщили в генпрокуратуре РФ.

Военный прокурор гарнизона возбудил в отношении нарушителя дело об административном правонарушении по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ "Пользование недрами без лицензии". Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало компанию на 800 тысяч рублей.

На данный момент проверки в отношении предприятия продолжаются. Специалисты контролирующего органа подсчитывают ущерб, причиненный экосистеме.

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