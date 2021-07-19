Блогеры доехали из Новороссийска в Мурманск плацкартным вагоном и остались в восторге

С собой они взяли палатку и спальники - планируют отдыхать на берегу Белого моря. Фото: zen.yandex.ru/nesiditsya

Пара блогеров прокатилась из Новороссийска в Кандалакшу на поезде. Больше всего они восхитились тем, что в вагоне было пусто, их обслуживали очень приветливые проводницы, были розетки для телефонов и новые матрасы. Об это всем они рассказали в своем блоге на «Яндекс.Дзен».

Но, как говорит корейская поговорка, "Удача - это тоже умение". Главное - выбрать правильный момент. Билеты супругам в обе стороны обошлись в 25 000 рублей, что вполне себе сопоставимо с ценой на самолет, но без багажа.

Но очень ребятам повезло в двух моментах: во-первых, дополнительный поезд "Новороссийск - Мурманск" всегда собирался из вагонов по остаточному принципу, и в этот раз им действительно повезло попасть в нормальный плацкартный вагон. Потому что один из поездов в Москву до сих пор иногда попадается с одной розеткой на 52 человека. А второй момент - ребята выбрали замечательное время для поездки: поезда переполнены в сторону юга, а когда они поедут домой - северяне начнут возвращаться на север. Поэтому в вагонах и было "абсолютно пусто".

- На что мы не могли не обратить внимание, это то, как изменилось общение работников поезда с пассажирами, либо это нам так повезло и проводники попались очень хорошие. По утрам теперь проходят собирают мусор у всех, а вечером сотрудник из вагона-ресторана опрашивает всех по очереди по поводу завтраков, - рассказывают путешественники.

С собой они взяли палатку и спальники - планируют отдыхать на берегу Белого моря.

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