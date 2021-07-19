В Мурманской области выявили случай клещевого вирусного энцефалита

После случившегося пострадавший не обращался в медицинскую организацию по месту нахождения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Роспотребнадзора по Мурманской области продолжают мониторить ситуацию, связанную с укусами северян клещами.

Так, на минувшей неделе зарегистрировали одно обращение жителя региона по поводу присасывания клеща. Всего с марта в медучреждения Заполярья обратились 28 жителей, которых атаковали эти кровопийцы. Все случаи были завозные.

- По оперативным данным, зарегистрирован случай клещевого вирусного энцефалита, укус клеща произошел в Тюменской области. После случившегося пострадавший не обращался в медицинскую организацию по месту нахождения. Стоит помнить, что своевременная доставка и исследование клещей позволяют определиться с тактикой экстренной профилактики, которая проводится в первые три дня с момента укуса инфицированным клещом, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют всем, кто любит часто бывать на природе, сделать при выезде в южные регионы прививку против клещевого вирусного энцефалита.

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