Для зайчика из Кировска ищут попутку до Москвы

Зайчику нужен попутчик до Москвы Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Кировске мужчина отбил маленького зайчонка от собак. "Группа волонтёров Лизы Титовой" решила пристроить счастливчика в "Дом зайца" в Москве. Эта организация занимается тем, что принимает диких зайчат, случайно попавших к людям, и обучает их, как прятаться от людей и жить в диком лесу. После обучения их отпускают на волю.

Для транспортировки детеныша требуется попутчик на машине до Москвы. Для малыша организовали пластиковую переноску, а кормить в пути его не надо.

- Если вы подобрали зайчонка - обратитесь в центр диких животных. Не нужно нести его в зоопарк, кролиководу, в первую попавшуюся ветеринарную клинику, отдавать соседу или вывозить в другой лес - он погибнет в неподходящих условиях. Выживаемость в условиях неволи (без наличия опыта) - около 5%. Зайца можно содержать только в вольере или в доме на свободном выгуле. Клетка приводит к летальному исходу, - рассказывают в Доме зайца.

Если вы готовы помочь волонтерам, то можно связаться с Лизой Титовой по телефону 89110609141.

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