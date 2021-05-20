Сбитого в Мурманске зайца пришлось усыпить

Зверька не удалось спасти. Фото: Лиза Титова

Зайчика, который попал под колеса машины в центре Мурманска, пришлось усыпить. Как рассказала "КП-Мурманск" волонтер фонда поддержки бездомных животных "Ищу человека" Алена Лянгазова, животное получило слишком тяжелые травмы.

- Зайца повезли к клинику к специалисту, который занимается грызунами. Там его осмотрели, сделали рентген. У животного выявили открытый перелом задней лапы и сильнейший перелом позвоночника. Мы связались со специалистами из московского дома зайцев, где занимаются их реабилитацией. Хотели отвезти косолапого туда, но из-за травм это сделать невозможно - он кричал от боли, зверька никак не стабилизировать. Ветеринары пришли к выводу, что самым гуманный решением будет его усыпить, - поделилась печальными новостями волонтер.

Животному сделали эвтаназию, сначала усыпив его.

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