В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 260 человек

На лечении остаются 7027 пациентов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 19 июля 2021 года, за последние сутки 260 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.
Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватил опасную инфекцию 58 824 жителя региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+131 за сутки, всего 29 458), следом идет Североморск (+21, всего 5301). Тройку замыкает Кандалакшский район (+18, всего 3960).
Поправились и вернулись к обычной жизни 50 338 северян. На лечении остаются 7027 пациентов.
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