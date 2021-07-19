В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 260 человек

На лечении остаются 7027 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона от 19 июля 2021 года, за последние сутки 260 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с марта 2020 года в Заполярье подхватил опасную инфекцию 58 824 жителя региона. Больше всего зараженных в Мурманске (+131 за сутки, всего 29 458), следом идет Североморск (+21, всего 5301). Тройку замыкает Кандалакшский район (+18, всего 3960).

Поправились и вернулись к обычной жизни 50 338 северян. На лечении остаются 7027 пациентов.

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