Мурманская область получит миллиард рублей на здравоохранение

Андрей Чибис поблагодарил за содействие в этом вопросе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко/ Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из федерального бюджета выделят миллиард рублей для системы здравоохранения Мурманской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- С учетом ранее выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом. Прошу минздрав первый транш, который уже пришел, максимально быстро довести до наших лечебных учреждений, - поручил губернатор.

Андрей Чибис поблагодарил за содействие в этом вопросе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову.

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