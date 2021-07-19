Мурманская область получит миллиард рублей на здравоохранение

Андрей Чибис поблагодарил за содействие в этом вопросе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко/
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Из федерального бюджета выделят миллиард рублей для системы здравоохранения Мурманской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.
- С учетом ранее выделенных 208 миллионов рублей порядка миллиарда рублей в целом поступит в нашу систему здравоохранения. Эти деньги очень нужны сейчас, в период высокой заболеваемости коронавирусом. Прошу минздрав первый транш, который уже пришел, максимально быстро довести до наших лечебных учреждений, - поручил губернатор.
Андрей Чибис поблагодарил за содействие в этом вопросе председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, сенаторов от Мурманской области Татьяну Кусайко и Константина Долгова, а также вице-премьера Татьяну Голикову.
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