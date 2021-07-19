В Мурманске подросток ударил мужчину в лицо после просьбы не портить машину

Подростка задела просьба мужчины, и он стал его избивать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 17-летнего парня, который накинулся на мужчину после сделанного замечания. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по п.п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Случилось все 5 мая этого года. В тот день парень выпил, но идти домой не торопился. Возле дома №20а на проспекте Кирова он встал у одной из машин. Ее владелец попросил подростка отойти и не трогать авто, что разозлило мурманчанина и тот кинулся на мужчину.

- Кулаками он нанес потерпевшему не менее двух ударов в область лица, повалил его на землю, после чего нанес лежащему на земле мужчине руками, ногами, а также пустой стеклянной бутылкой из-под шампанского несколько ударов в область головы, конечностей и торса, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович. - Пострадавший получил тупую травму груди, что оценивается как тяжкий вред здоровью человека.

Ранее парень уже имел проблемы с законом: его судили за имущественные преступления.

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